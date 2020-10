PicPay é acusada de enganar clientes com promoções de cashback

A fintech PicPay, ligada ao Banco Original e JBS, tem sido acusada de enganar e endividar clientes em promoções supostamente falsas de dinheiro de volta, os cashbacks. O envio de promoções de até 20% para usar o aplicativo no pagamento parcelado de boletos esconde do cliente que juros e taxas cobradas pela empresa superam o cashback ofertado. Pior, os textos sugerem ser uma boa saída para quem está com dívidas.

Pela tentadora oferta, o usuário que parcela um boleto de R$1.000 em 10x ganha 20% de volta (R$ 200). O problema é que ele paga R$1.237.

O cliente que acredita em oferta de 20% de cashback acaba pagando 3,7% a mais se aceitar a “promoção” da PicPay. Mas há casos piores.

A PicPay tem mais de 26 mil reclamações não respondidas no Reclame Aqui e, procurada, não respondeu aos questionamentos desta coluna.

[Coluna Cláudio Humberto]