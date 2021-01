PGR recomenda ‘isolamento mais severo’ no AM

Nesta sexta-feira, 22, a PGR (Procuradoria Geral da República) recomendou um ‘isolamento mais severo’ ao governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) como medida para combater e diminuir os casos do novo coronavírus. A orientação é pelo aumento do período de toque de recolher, que hoje é das 19h às 6h. As informações são do O Globo.

Segundo informou o MPF (Ministério Público Federal), o descumprimento pode gerar penalidades ao poder executivo estadual. Ainda segundo o MPF, o governador Wilson Lima tem até às 18h deste sábado, 23, para se manifestar.