Pfizer faz acordo com Eurofarma para produzir vacina no Brasil

As empresas Pfizer e BioNTech assinaram, nesta quinta-feira, 26, uma carta de intenções com a farmacêutica brasileira Eurofarma para produção da vacina contra Covid-19 no Brasil. O acordo busca expandir a capacidade de produção das vacinas e abastecer a América Latina.

“As atividades de transferência, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos começarão imediatamente”, informaram as empresas em comunicado. A Eurofarma passará a integrar a cadeia de fornecimento e a rede de fabricacão globais da Pfizer e BioNTech, que conta com mais de 20 fábricas. A produção de doses acabadas no Brasil está prevista para começar em 2022, com capacidade para produzir mais de 100 milhões de doses.

“Nossa nova colaboração com a Eurofarma expande nossa rede global de cadeia de suprimentos – nos ajudando a continuar fornecendo acesso justo e equitativo à nossa vacina”, disse Albert Bourla, CEO da Pfizer, em comunicado. (VEJA)