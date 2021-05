Pfizer e Comitê Olímpico Internacional fecham acordo para vacinação de atletas

Integrantes das delegações vão começar a receber as doses ainda neste mês. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

A farmacêutica americana Pfizer e o laboratório alemão BioNTech fecharam acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para o fornecimento de imunizantes contra a Covid-19 a todas as delegações e seus respectivos atletas que participarão das Olímpiadas de Tóquio.

Os jogos olímpicos ocorrem entre os próximos dias 23 de julho a 8 de agosto. As fabricantes da vacina afirmaram que as entregas devem começar no final de maio para que haja tempo o suficiente para a aplicação da segunda dose.

Apesar de ser ter sido tornada obrigatória, a vacinação dos participantes das Olimpíadas 2021 foi recomendada pelo COI.