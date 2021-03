PF encontra soro com enfermeira e suspeita que empresários de MG receberam vacina falsa

A Polícia Federal encontrou soro em endereço de uma enfermeira ligada ao caso de vacinação escondida de empresários mineiros.

Ela foi levada pelos policiais e deve ser presa em flagrante. O material apreendido será encaminhado para a perícia criminal.

Investigadores suspeitam que os empresários e políticos que teriam recebido as vacinas foram vítimas de uma fraude. Cada empresário teria desembolsado R$600 para receber a suposta vacina.

A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa da enfermeira nesta terça-feira (30) no âmbito do inquérito aberto para apurar as revelações feitas em uma reportagem da revista Piauí.

A enfermeira é a mesma que aparece em um vídeo gravado por um vizinho da garagem de ônibus onde supostamente empresários e políticos foram vacinados às escondidas e furando a fila de prioridades do Plano Nacional de Imunização. (FOLHAPRESS)