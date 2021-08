PF desbarata quadrilha que desviava dinheiro do auxílio emergencial

Foram cumpridos quatro mandados de prisão no RJ, SC e MG.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), ação em combate a grupo criminoso que desviava recursos do auxílio emergencial, programa do governo federal destinado a ajudar pessoas pobres a enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia.

São cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. As ordens foram expedidas pela 10ª Vara Federal Criminal no Rio.

De acordo com a investigação, cerca de 5 mil benefícios foram fraudados pela organização.

No dia 7 de abril, foi deflagrada a primeira fase da Operação Voitheia, quando duas pessoas foram presas por fraudar o sistema do programa social. (DIÁRIO DO PODER)