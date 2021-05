PF desarticula quadrilha especializada em fraudar benefícios previdenciários

De acordo com as investigações, o grupo foi responsável pelo desvio de R$ 2,7 milhões.

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (24), ação para reprimir fraudes no recebimento de benefícios previdenciários. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e outros três de busca e apreensão na cidade de Teresina, Piauí.

De acordo com as investigações, um grupo criminoso composto por três mulheres utilizavam documentos falsos para requerer benefícios junto ao INSS. A fraude consistia em obter a transferência dos valores dos verdadeiros segurados às suspeitas.

O grupo é responsável pelo desvio de 17 benefícios previdenciários, cujo montante alcança cerca de R$ 2,7 milhões.

A Operação Múltiplas Faces teve início em 2019, quando uma pessoa foi presa em flagrante. A ação contou com o apoio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

As investigadas podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. As penas combinadas podem chegar a 20 anos de prisão. (DIÁRIO DO PODER)