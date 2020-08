PF desarticula esquema de crimes previdenciários na Paraíba

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (19) a operação Capim Fértil 2, para desarticular esquema de crimes previdenciários ocorridos em detrimento do INSS. Os delitos foram cometidos com a expedição de documentos falsos para obtenção de benefícios rurais previdenciários.

Equipe de policiais federais e servidores da Força Tarefa da Secretaria da Previdência, do Ministério da Economia, deram cumprimento a mandado de busca e apreensão, em Capim (PB).

Essa operação é um desdobramento da Operação Capim Fértil, iniciada para investigar fraudes contra o INSS por requerentes de benefícios rurais previdenciários, que utilizavam documentos e declarações falsas para obter benefícios irregulares junto àquela Autarquia Previdenciária, totalizando mais de 60 empregados – conforme declarações expedidas.

O indício de fraude foi constatado a partir de denúncia anônima narrando que o proprietário do imóvel rural cobrava para emitir referidas declarações, sendo que nessa fase da operação foi possível identificar uma das autoras intelectuais e documentais do crime, que articulava a parte formal do delito.

O crime resultou em um rombo de aproximadamente cinco milhões de reais aos cofres públicos, conforme divulgado pela Secretaria da Previdência. As investigações permanecem e, a partir desse desdobramento, os materiais apreendidos serão analisados e confrontados para identificar eventuais participantes e sua posterior responsabilização.

░░Com informações da ascom PF/PB░░