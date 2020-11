PF deflagra operação contra o compartilhamento de conteúdo sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), ação em repressão ao compartilhamento de conteúdo de exploração e abuso sexual infantojuvenil na internet. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, em Belo Horizonte.

As investigações tiveram início há cerca de um mês, quando foi identificada a comunicação de um brasileiro e um estrangeiro que compartilhavam este tipo de arquivos criminosos. O outro usuário também foi identificado com o apoio da polícia internacional.

Esta é a oitava da Operação Roda Gigante, a qual encontrou na casa do brasileiro arquivos com conteúdo abusivo. O crime está prescrito no Estatuto da Criança e do Adolescente e determina prisão em flagrante do investigado. A pena pode chegar a 6 anos de detenção.