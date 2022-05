PF apresenta aos partidos plano de segurança dos presidenciáveis

A Polícia Federal informa que realizará nesta terça-feira (31/5), reunião com representantes de partidos políticos para a apresentação do plano de segurança para proteção aos candidatos à Presidência da República.

Conforme disposto no art. 2º, da Lei nº 7.474/1986, regulamentado pelo Decreto nº 6.381/2002 e pela Portaria nº 493/1998 MJSP, que conferem à Polícia Federal a responsabilidade pela segurança dos presidenciáveis durante o processo eleitoral, deu-se início à Operação Policial de Proteção aos Presidenciáveis.

As ações tiveram início em março deste ano. Primeiramente, os partidos políticos foram contatados para que fosse informado à PF se possuíam candidatos à presidência e dar inícios às tratativas de segurança.

Em abril, foi instituído o Curso de Proteção à Pessoa, destinado a servidores da PF e convidados, cujo objetivo foi formar operadores para as equipes de segurança dos candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022. O curso teve duração de 20 dias, sendo realizado entre os dias 02 e 20 de maio.

Agora, a PF convida os representantes dos partidos para participarem do encontro para alinhamento estratégico e apresentação do planejamento operacional para a Operação Policial de Proteção aos Presidenciáveis. A reunião será realizada no auditório da nova Sede da Polícia Federal, com início previsto para às 11h30.

