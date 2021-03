Petroleiros do AM e mais 6 estados entram em greve a partir desta sexta-feira

Petroleiros dos Estados do Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo darão início nesta sexta-feira (5) a uma greve para cobrança de direitos e contra “riscos de privatização” da Petrobras, informou a FUP (Federação Única dos Petroleiros) nesta quinta-feira (4).

Além disso, também será retomado um movimento na Bahia, em oposição à venda de uma refinaria no Estado. A paralisação começou no último dia 18 de fevereiro, mas foi suspensa para retomada de negociações com a estatal – segundo a FUP, porém, as conversas não avançaram.

Conforme comunicado da federação, a greve foi aprovada por assembleias realizadas desde a semana passada pelos Sindicatos dos Petroleiros (Sindipetros) filiados à FUP. Em São Paulo, a adesão ocorrerá nas unidades de Mauá e Campinas.

“A greve também foi aprovada pelos trabalhadores da Unidade de Xisto do Paraná (SIX), que devem iniciar o movimento nos próximos dias, assim como na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco”, disse a FUP, acrescentando que em outras bases de Sindipetros as assembleias ainda estão em andamento.

Entre as pautas da greve, a federação menciona “jornadas exaustivas e multifunções no trabalho presencial e remoto” e “exposição à contaminação por covid-19”, além da venda de ativos pela estatal, classificada como “privatização aos pedaços”. (R7)