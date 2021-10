Nesta sexta-feira (8), a Petrobras anunciou reajuste de 7,2 % no preço do gás de cozinha (GLP) e da gasolina para as suas distribuidoras a partir deste sábado (9). Com esse percentual, o preço médio do GLP terá um reajuste médio de R$ 0,26 por kg, enquanto para a gasolina a média fica em R$ 0,20 por litro.