Pessoas em situação de rua começam a ser vacinadas nesta quinta-feira

A Prefeitura de Manaus inicia, nesta quinta-feira, (27), a vacinação das pessoas em situação de rua, que representam o 16º grupo prioritário para a imunização contra a Covid-19, conforme definido pelo Ministério da Saúde (MS). A estratégia para alcançar as aproximadamente 700 pessoas desse grupo será de realizar o atendimento em abrigos provisórios, praças e outros locais estratégicos da capital, onde equipes do Consultório na Rua e de vacinação, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), farão a aplicação das doses de vacina.

“É mais um grupo prioritário que a prefeitura passa a contemplar na campanha de vacinação contra a Covid e que exigiu atenção cuidadosa no planejamento de ação, considerando suas necessidades específicas. É um público em alta vulnerabilidade social, exposto a múltiplos riscos à saúde e mais difícil de alcançar do que os demais”, destaca a secretária municipal de saúde, Shádia Fraxe.

De acordo com a gestora, o primeiro local a ser visitado pelas equipes da Semsa será o Serviço de Acolhimento Institucional Amine Daou Lindoso, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), localizado no centro de Manaus, onde devem ser atendidas cerca de 30 pessoas. Lá, a vacinação começa às 14h desta quinta-feira, 27/5, abrindo oficialmente a etapa de imunização das pessoas em situação de rua.

É considerada população em situação de rua “o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”. A definição está no art. 1º do decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua.

Para facilitar o registro nos sistemas oficiais de informação, o Núcleo de Saúde dos Grupos Especiais, da Semsa, vem realizando um levantamento desse público, junto aos abrigos e serviços de saúde, onde essas pessoas recebem acolhimento e assistência.

A relação inclui nome, data de nascimento e outras informações, quando disponíveis, como CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS), para que o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) faça o cadastro das pessoas no sistema “Imuniza Manaus” e após a vacinação, transmita os dados ao Ministério da Saúde.

Parte das pessoas relacionadas no levantamento já é atendida pelas equipes do Consultório na Rua, estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS), criada para oferecer atenção integral à saúde para a população em situação de rua. As equipes são multiprofissionais e o trabalho é feito de modo itinerante e, quando necessário, com o apoio das equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da rede municipal.

