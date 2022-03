Pesquisadoras podem se inscrever até amanhã no Programa Mulheres das Águas

O Programa, exclusivo para o interior, conta com investimento de R$1,6 milhão do Governo do Amazonas, por meio da Fapeam

Cientistas mulheres do interior do Amazonas têm a oportunidade de submeter propostas ao Programa Mulheres das Águas, Edital Nº 007/2022, do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). As inscrições estão abertas até às 17h, desta quinta-feira (30), on-line, por meio da plataforma SigFapeam, disponível em www.fapeam.am.gov.br.

A iniciativa conta com investimento da ordem de R$1,6 milhão para apoiar pesquisa aplicada e de inovação, exclusivamente no interior, coordenadas por cientistas mulheres, incentivando o protagonismo feminino na liderança de projetos científicos, com aplicação dos resultados na resolução de problemas específicos dos municípios.

Podem concorrer ao edital, pesquisadoras com título acadêmico de mestra ou doutora, residentes no Amazonas, vinculadas a instituições de ensino e pesquisa do estado. A divulgação do resultado final ocorrerá no mês de junho.

Submissão de propostas

As propostas devem ser apresentadas em formulário on-line específico e enviadas por meio do Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível no endereço eletrônico em www.fapeam.am.gov.br.

Para acessar ao formulário, a proponente deverá utilizar seu login e senha, previamente cadastrados. Novos usuários deverão realizar o cadastro no banco de pesquisadores da Fapeam. Além do envio do formulário on-line, a submissão da proposta requer ainda a apresentação de documentação, conforme detalhado no edital.

Confira o edital: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0062022-programa-de-apoio-a-interiorizacao-em-pesquisa-e-inovacao-tecnologica-no-amazonas-painter-2/

Com informações da assessoria da Fapeam