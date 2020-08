Pesquisa mostra como está a disputa pela Prefeitura de Manaus

O site Direto ao Ponto divulgou pesquisa nesta segunda-feira (31) para a Prefeitura de Manaus. Realizada em Parceria com o Instituto de Pesquisa do Norte (IPEM), a pesquisa mostra o seguinte cenário no 1º Turno: Amazonino 28,8%, David Almeida 13 %, Capitão Alberto Neto 8,6%, José Ricardo 5,9, Alfredo Nascimento 5%, Josué Neto 3,6%, Marcos Rotta 3,4%, Coronel Menezes 2,6%, Debora Mafra 2,4%, Ricardo Nicolau 2%, Romero Reis 1,6% e Chico Preto, 1m3%.

Cenário dois

Num segundo cenário, com menos candidato, a pesquisa apontou: Amazonino 29,7%, David Almeida 14,6%, Alberto Neto, 9,9%, Alfredo Nascimento 6,6% e José Ricardo 6,3%. Aparecem ainda: Coronel Menezes 3%, Ricardo Nicolau, 2,5%, Romero Reis, 1,8% das intenções de voto.