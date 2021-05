Pesquisa: 56,7% dos brasileiros defendem pena de morte para assassinos bárbaros

Defendem a pena de morte todos os recortes da pesquisa, por sexo, região, escolaridade etc. FOTO: AP

Levantamento nacional exclusivo do Paraná Pesquisa para o Diário do Poder revela que a grande maioria (56,7%) dos brasileiros é favor da pena de morte para assassinos bárbaros, enquanto 37,3% são contra a pena capital e 6% preferem não opinar.

Em todos os recortes da pesquisa, por sexo, região, escolaridade etc., a maioria defende a pena de morte nesses casos, revelando inconformismo com a impunidade.

Uma das maiores diferenças no apoio à pena capital está entre homens, dos quais 61,8% são favoráveis, e mulheres (52,1%).

Entre aqueles com ensino superior completo, 49,4% são a favor da pena capital e 46,7% contra. Apenas 3,8% desse grupo subiram no “muro”.

Entre as regiões, a pena de morte tem o maior apoio no Sul (60,4%) e Sudeste (59,8%). No Nordeste o apoio é de 51,3% dos entrevistados.

O Paraná Pesquisas ouviu 2,5 mil eleitores em 228 municípios, entre 14 e 19 de maio, em entrevistas pessoais telefônicas, não robotizadas. (COLUNA CLÁUDIO HUMBERTO)