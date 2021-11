Pescadores do AM realizam Assembleia Geral com avaliação das dificuldades da pesca em 2021

Pescadores de todo Amazonas estarão reunidos nesta quarta (24) e quinta-feira (25/11), em Manaus, para participar da última Assembleia Geral do ano, organizada pela Federação dos Pescadores do Amazonas (Fepesca).

No evento serão discutidos temas como a construção do novo Terminal Pesqueiro de Manaus, cuja previsão é ser erguido em 2022, na área do porto do São Raimundo, na zona oeste da capital.

Outro assunto é a liberação do seguro-defeso para mais de 40 mil pescadores do Amazonas, que tiveram o benefício bloqueado no governo da ex-presidente Dilma Roussef.

Após luta na Justiça Federal, os pescadores de todo Brasil conseguiram a liberação do pagamento, que deve acontecer nas próximas semanas.

Os impactos causados pela doença da urina preta, que afetou a venda de pescado na capital e interior do Estado, também serão discutidos na reunião. Pescadores vão relatar as dificuldades que tiveram em vender sua produção nas feiras e mercados.

A reunião terá as presenças de representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), INSS, Caixa Econômica Federal, Ibama, Ipaam e prefeitura de Manaus.

A Assembleia Geral é organizada pelo presidente da Fepesca, Walzenir Falcão, que preside também a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA).