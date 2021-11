Pescadores de Tefé são beneficiados com crédito rural

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), já aplicou, neste ano, mais de R$ 500 mil em crédito rural voltado às atividades de pesca, avicultura e cultivo de mandioca, no município de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus).

No último final de semana, o Idam entregou mais de R$ 57,2 mil em equipamentos (canos de alumínio e motor de popa 15HP), financiados por pescadores da região, durante a 18ª Feira do Pirarucu Manejado e Produtos da Agricultura Familiar. O evento foi promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) com apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Idam e prefeitura.

O pescador Josué Oliveira Souza, de 45 anos, da Comunidade Santa Clara, no rio Solimões, foi um dos beneficiados com o financiamento da Afeam.

“Para nós é uma vitória ter conseguido o crédito pela Afeam. Depois de muito utilizarmos o motor rabeta como meio de transporte e equipamento para a pesca, agora podemos contar com uma canoa de alumínio e um motor de popa 15 HP, que irão beneficiar de forma rápida e segura o transporte do pescado até o município de Tefé para comercialização”, disse Josué.

Projetos

Cerca de 100 projetos de crédito foram elaborados pelo Idam no município. A meta é atingir, até o final do ano, a margem dos R$ 1.143.411,96 para financiamentos das atividades de pesca, avicultura, cultivo de mandioca e aquisição de equipamentos.

Pirarucu manejado

A Feira do Pirarucu Manejado e Produtos da Agricultura Familiar, que acontece todos anos, é uma alternativa para geração de emprego e renda para famílias que vivem da pesca do pirarucu. Esta edição contou com a participação de 120 integrantes das Colônias de Pescadores dos municípios de Tefé e Alvarães, que estão envolvidos diretamente no processo de manejo do pirarucu.

A iniciativa proporcionou ao consumidor um pescado de procedência, oriundo de área de manejo legalizada.