Pentágono confirma que vídeo com óvnis em forma de pirâmide é autêntico

O Pentágono confirmou a autenticidade de um vídeo que o documentarista Jeremy Corbell postou no Twitter na semana passada que impressionou muita gente. O clipe, de apenas 18 segundos, traz algum tipo de equipamento de visão noturna captando alguns objetos triangulares pairando sobre o convés de um navio da Marinha americana.

Em entrevista ao site Mystery Wire, especialista em óvnis (objetos voadores não identificados), a porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, Sue Gough, afirmou que o vídeo foi feito por oficiais do navio USS Russell e que os objetos se comportavam “como pirâmides voadoras”.

“Eles se certificaram de que isso não é algo que possuímos, isso não é algo de um militar estrangeiro, e que eles (objetos) estavam se comportando de maneiras que não esperávamos”, disse Corbell, citando fontes no governo americano, ressaltando que os objetos não eram aerodinâmicos.

Na postagem feita no Twitter, Jeremy Corbell compartilhou o vídeo afirmando que a Marinha dos Estados Unidos havia fotografado e filmado óvnis em forma de “pirâmide”.

O documentarista afirma que o vídeo foi feito em julho de 2019. Inicialmente os objetos foram descritos como “drones” e relatados por ter “zunido” 200 metros acima de um navio de guerra dos Estados Unidos na costa do sul da Califórnia.

O Mystery Wire aponta que o vídeo foi reunido junto a outras imagens pela Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAPTF, na sigla em inglês), um grupo do Departamento de Defesa dos EUA que investiga encontros entre militares americanos e objetos não identificados.

Esse não teria sido o único evento ocorrido no mesmo período com navios de guerra americanos. De acordo com Gough, entre os dias 14 e 15 de julho de 2019 houve alguns “avistamentos de drones”. Mas em outros casos os objetos “eram como luzes que faziam padrões e giros de 90 graus. Outros eram como uma luz de cor diferente, como vermelho”, disse ela. (TILT)