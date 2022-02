Pelé volta a se internar no hospital para tratamento contra o câncer

Pelé voltou hoje (13) a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento contra um tumor no cólon descoberto em setembro do ano passado.

O Rei do Futebol ficou internado no mesmo local de 31 de agosto a 30 de setembro depois de ter sido internado originalmente para fazer exames de rotina e logo depois ter identificado pelos médicos um tumor no cólon direito, região do intestino grosso.

O ex-jogador foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor e segue em tratamento de quimioterapia desde então.

Durante a internação, foi levado algumas vezes para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a última delas em 16 de setembro. Segundo o boletim divulgado na época, o craque teve uma instabilidade respiratória.

Apesar do susto e da continuidade do tratamento de quimioterapia oral que provoca manchas na pele, Pelé mostrou descontração ao informar a rotina aos seus seguidores no Instagram.

“Amigo, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca, para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo a partida apesar de meu amigo @tombrady não estar jogando. Obrigado por todas mensagens de carinho”, afirmou o ídolo do futebol.

*Com informações de Uol