Pelé retira tumor no cólon, mas passa bem e deve deixar UTI nesta terça

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, passou por cirurgia no último sábado (4) para a retirada de um tumor suspeito no cólon direito. O perfil oficial dele próprio informou o procedimento nas redes sociais, na tarde de hoje (6), após a notícia de sua internação no Hospital Israelita Albert Einstein há seis dias.

De acordo com um boletim médico divulgado pelo hospital hoje, Pelé “passa bem”, por isso a previsão é de que ele deixe a UTI e seja transferido para o quarto amanhã (7).

Pelé foi internado para passar por exames de rotina, o que faz anualmente mas vinha adiando por conta da pandemia. Os médicos descobriram um tumor no cólon durante a bateria de testes, e então foi decidido pela operação no sábado. Em publicação nas redes, o perfil de Pelé agradece diz que ele se sente bem na recuperação.

“Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana”, diz a publicação.

Mais cedo, o empresário e braço direito dos negócios de Pelé, Joe Fraga, disse à agência Pública que não havia motivos para preocupação. “Ele passa por uma bateria de exames de sangue, um check-up, colonoscopia, etc. É muito mais do que apenas testes físicos. Ele não faz todos [os exames] em um dia”, escreveu Fraga por mensagem.

“Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos”, encerra o texto.

A poucas semanas de completar 81 anos, Pelé foi internado para passar pela bateria de exames que faz anualmente, mas que estava atrasada por conta da pandemia de covid-19. Em sua última publicação nas redes sociais, na terça (31), o perfil oficial do Rei do Futebol desmentiu boatos de que havia desmaiado. “Estou muito bem de saúde”, dizia parte da mensagem.

Pelé passou por algumas cirurgias no quadril e outros problemas de saúde nos últimos anos, o que dificulta principalmente sua locomoção. Seu filho Edinho chegou a dizer há alguns meses que as limitações teriam deixado o Rei deprimido. De modo geral, também por causa da pandemia, o tricampeão mundial tem diminuído suas aparições públicas.

Veja abaixo o boletim médico de Pelé, das 15 horas de hoje:

O paciente Edson Arantes do Nascimento foi submetido, no último sábado (4), a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito, no Hospital Israelita Albert Einstein. O tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica. O paciente, que passa bem, está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e a previsão é que seja transferido para o quarto nesta terça-feira (7).