Peixoto mantém tratativas com a Vivo para debater sobre 5G em Manaus

O vereador Peixoto (Agir36) esteve reunido esta semana com diretores da Empresa Vivo para tratar de adequações do texto do seu Projeto de Lei nº 601/2021, que dispõe sobre normas urbanísticas específicas para a instalação e o licenciamento das Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR) no Município de Manaus.

Os executivos da Vivo colaboraram com alguns ajustes e informações sobre a tecnologia 5G que serão utilizadas no projeto de lei, além de contribuir com outros esclarecimentos. “A proposta de reunirmos com as empresas de telecomunicação é para que possamos realizar todos os ajustes necessários ao Projeto, e com isso, construirmos um futuro promissor para os munícipes, possibilitando o acesso à tecnologia de dados em áreas inimagináveis”, destacou Peixoto durante o encontro.

A rodada de tratativas teve início no final de 2021, quando os diretores executivos da TIM discutiram o tema em reunião com o parlamentar. Peixoto também esclareceu que o seu papel, enquanto legislador, é buscar a convergência de ideias com o objetivo de trazer desenvolvimento para a cidade com benefícios para a população. “Ouvir todas as partes interessadas nos permite minimizar as lacunas que por ventura o projeto possa trazer e ajuda que sua aprovação célere”, frisou Peixoto após o encontro.

Em novembro, Peixoto encaminhou para deliberação, o Projeto de Lei 601 que vai deixar a capital do Amazonas apta a receber a tecnologia 5G e o mesmo se encontra na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) para análise de admissibilidade. A adoção de práticas ligadas à inovação e à tecnologia são os vetores para a melhoria de qualidade de vida da população, auxiliando também no fomento ao desenvolvimento econômico do município, já que permite a transmissão de dados em maior velocidade e qualidade.

“Em breve, Manaus ganhará as condições legais para receber os investimentos necessários para essa tecnologia e isso é um importante passo para tornarmos nossa cidade muito mais conectada”, comemorou Peixoto.

Com informações da assessoria