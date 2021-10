“Peixe no Prato Solidário” entrega alimentos para famílias do Mutirão

Em continuidade às ações do Governo do Amazonas voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, aconteceu, na manhã deste sábado (23/10), a 7ª edição do programa Peixe no Prato Solidário. A ação atendeu mais de 1,1 mil famílias do bairro Mutirão, zona norte da cidade, com a doação de 4 toneladas de tambaqui roelo e 1,2 tonelada de farinha.

A doação, que contou com a presença do governador Wilson Lima, é coordenada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). A presidente da ADS, Michelle Bessa, destaca como têm acontecido as ações do programa ao longo das sete edições.

“Estamos aqui no Mutirão fazendo mais uma entrega de pescado, de benefício, que o Governo do Estado está trazendo para essas famílias em situação de vulnerabilidade social. O governador Wilson Lima todo fim de semana tem feito essas entregas de pescado, da farinha, das frutas em diversos bairros da cidade”, destacou a presidente da ADS.

Aguardando o recebimento do pescado, Rosineide Lopes, 65, falou sobre a importância do recebimento desse pescado para ela, que aprova a iniciativa do Governo do Amazonas de fazer a doação aos moradores do bairro.

“Eu acho que é muito boa essa iniciativa que está acontecendo aqui, vai contribuir muito para as pessoas que estão mais necessitadas. Então muito obrigada por tudo isso que estão fazendo pela gente. Eu agradeço ao Governo do Estado por essa iniciativa, por estar nos ajudando, que vai fazer bem para todos nós, uma ajuda muito grande nessa época de pandemia”, destacou a senhora, que recebeu o peixe das mãos do governador.

Peixe no Prato Solidário – A ação de entrega de peixe, farinha e frutas já teve seis edições anteriores, sendo cinco na capital e uma no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). O Programa Peixe no Prato Solidário já distribuiu, aproximadamente, 20 toneladas de peixe para 6,1 mil famílias.

Impulso para piscicultura – Além de garantir acesso das famílias mais carentes aos alimentos de qualidade distribuídos, o Estado também impulsiona o trabalho de piscicultores da região, que vendem o produto a partir de sério controle sanitário e, ainda, com as boas práticas de manejo, que garantem a qualidade do alimento.