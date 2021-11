Peixe no Prato Solidário beneficia famílias do Viver Melhor

O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), realizou, neste sábado (06/11), a 8ª edição do Peixe no Prato Solidário, desta vez no Conjunto Viver Melhor, zona norte de Manaus. Mais de 2 mil famílias receberam 8 toneladas de pescado. “É uma bênção para nós”, agradeceu a moradora Regiane Gonzaga, de 45 anos.

Além do peixe foram entregues 2 mil cestas básicas e 2 mil abacaxis. A distribuição ocorreu na Escola Estadual Eliana Socorro Pacheco Braga, coordenada pelo Sistema Sepror, Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“É o momento de pós-pandemia, que todos nós estamos passando, e essas famílias que sofreram com essa grande crise sanitária, onde grandes impactos foram causados na vida delas, e, com certeza, o alimento na mesa dessas famílias é o mais importante. O governador Wilson Lima tem determinado que ações como essa alcancem as pessoas que mais precisam”, destacou a presidente da ADS, Michelle Bessa.

O Peixe no Prato Solidário incentiva o consumo de pescado que seguem as boas práticas de manejo e controle sanitário sérios, oferecendo à população, um peixe saudável e nutricionalmente completo. Além disso, incentiva, ainda, o pequeno piscicultor e agricultor. O Governo do Amazonas compra de produtores rurais e distribui as famílias que precisam, fomentando toda a cadeia produtiva.

Ajuda

A dona de casa Regiane Gonzaga, de 45 anos, foi uma das beneficiadas pelo programa neste sábado. Ela agradeceu a entrega de alimentos realizada pelas equipes do Governo do Estado.

“Eu agradeço de todo meu coração. Essa ação dele (governador) é maravilhosa para todos nós. Muito obrigada. Com certeza, eu preciso muito, estou precisando, dessa situação que eu estou, tive um AVC há um mês e pouco e estou precisando muito. Glória a Deus que ele está ajudando”.

Peixe no Prato Solidário

O programa Peixe no Prato Solidário foi idealizado pelo governador Wilson Lima para atender as famílias em vulnerabilidade social que tiveram suas situações agravadas durante a pandemia.

Em sete edições já realizadas (seis em Manaus e uma no Rio Preto da Eva), o Programa Peixe no Prato Solidário já distribuiu mais de 24 toneladas de peixe. Já foram beneficiadas 7,3 mil famílias.