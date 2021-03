Pedido de instalação da CPI da Amazonas Energia é encaminhado à Procuradoria da CMM

O requerimento que pede a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a empresa Amazonas Energia, de autoria do vereador Rodrigo Guedes (PSC), foi encaminhado à Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na segunda-feira (15).

A Procuradoria deve emitir um parecer sobre o documento ao presidente da casa, vereador David Reis (Avante), para que haja continuidade da instalação da CPI da Amazonas Energia na Casa, como a formação de colegiado.

Após os vereadores Elan Alencar (PROS) e Raulzinho (PSDB) retirarem a assinatura do requerimento inicial, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) protocolou, no dia 22 de fevereiro, um outro requerimento que contou com 19 assinaturas.

Assinaram o documento os vereadores: Amom Mandel (Podemos); Antônio Peixoto (PTC); Caio André (PSC); Sassá da Construção Civil (PT); Daniel Vasconcelos (PSC); Dione Carvallho (Patriota); Fransuá Matos (PV); Ivo Neto (Patriota); Jaildo Oliveira (PCdoB); João Carlos (Republicanos); Lissandro Breval (Avante); Eduardo Assis (Avante); Raiff Matos (DC); Sandro Maia (DEM); Thaysa Lippy (PP); William Alemão (Cidadania); Yomara Lins (PRTB); Capitão Carpê (Republicanos) e o autor do documento vereador Rodrigo Guedes.

“Cobrei a celeridade na tramitação deste requerimento na Casa. E a minha cobrança é que haja uma decisão, sobre a instalação ou não da Comissão. A sociedade precisa de uma resposta favorável do legislativo para investigar os desmandos de tudo que a Amazonas Energia vem fazendo com a população de Manaus”, disse o vereador.

Sobre a CPI

A CPI da Amazonas Energia pretende apurar as práticas abusivas cometidas pela empresa, como cortes indevidos do fornecimento de energia elétrica durante o estado de calamidade pública na cidade de Manaus, bem como o descumprimento criminoso de decisões judiciais.

Segundo o vereador Rodrigo Guedes, a CMM tem a prerrogativa de instalar a CPI, com base na Lei Orgânica do Município, no regimento interno da casa e na lei federal 1579/52, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito.