PDT-AM vai apoiar Ricardo Nicolau na disputa pela prefeitura de Manaus

Neste ano de 2020, o Partido Democrático Trabalhista (PDT-AM), com uma chapa composta por 40 pré-candidatos a vereadores, apoiará para a disputa majoritária o pré-candidato Ricardo Nicolau (PSD) e seu vice George Lins (PP).

“A intenção do partido é apoiar um projeto de gestão democrática, inteligente e capaz de lançar um novo olhar para a cidade de Manaus. Em prol disso, apoiaremos o Ricardo Nicolau, que durante a pandemia mostrou ter capacidade para conduzir e auxiliar na condução ao combate a pandemia. Queremos um projeto efetivamente comprometido com a seguridade do cidadão, um projeto que de fato, entenda os anseios da população manauara”, afirmou Hissa Abrahão, que preside o PDT-AM.