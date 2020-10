PDT-AM aposta em jovens candidatos para o pleito de 2020

Para o presidente municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Hissa Abrahão, com os caminhos que a sociedade tem tomado, o futuro que nos aguarda é aterrador. Desemprego galopante, precarização do trabalho, reformas que inviabilizam o direto à aposentadoria, índices de violência assombrosos. No entanto, se vislumbra esperança na juventude, em candidatos novos para dias melhores.

“Ou tomamos nós mesmos as rédeas do nosso destino ou ele continuará sendo conduzido por terceiros, muitos dos quais de índole duvidosa. Por esse motivo nos propomos a entrar na disputa política, a fim de assegurar e construir, com as nossas próprias mãos, o futuro que queremos”, afirmou Hissa Abrahão .

Em destaque, os candidatos a vereador de Manaus pelo PDT:

Ian Toledo: Pai, professor, estudante e servidor público e sua bandeira é em defesa de uma educação em tempo integral.

Amanda Guedes: Mãe, estudante e ativista. Pretende lutar por representatividade em vários espaços e políticas públicas para mulheres, além de leis de proteção mais árduas e constantes.

Victor Gama: Estudante e ativista. Tem como proposta a defesa da Amazônia e lutará por uma educação integradora.