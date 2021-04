PC prende envolvidos no desvio de 20 toneladas de asfalto de distrito de obras

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), deflagrou ação policial nesta sexta-feira (23/04), por volta do meio-dia, que resultou na prisão de Manuel Valério da Silva e Benedito Machado de Morais, pelo desvio de 20 toneladas de asfalto do Distrito de Obras do bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

O balanço da operação foi apresentado durante coletiva de imprensa, realizada na sede da Delegacia Geral, na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Estiveram presentes o delegado-geral adjunto da PC-AM, Tarson Yuri Soares; o delegado Guilherme Torres, titular da Deccor; o secretário-chefe da Casa Militar, tenente William Dias; além do subsecretário de serviços básicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Egleuson Santiago.

O delegado-geral adjunto, Tarson Yuri destacou que foi mais uma ação exitosa desencadeada pelas equipes da Polícia Civil, que efetuaram a prisão dos dois indivíduos e evitaram que o material fosse desviado. “O nosso trabalho irá continuar, estamos nas ruas para levar mais segurança à população e combater a criminalidade”, ressaltou ele.

Conforme o delegado Guilherme Torres, as equipes receberam as informações sobre a ação criminosa, deslocaram-se ao endereço e montaram campana. No local, avistaram o material sendo descarregado em caminhões, que fariam o transporte, momento em que os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão, em flagrante, dos indivíduos.

“Com essas prisões, vamos dar andamento às investigações para descobrirmos quem seriam os compradores finais do material, bem como quem coordenava os desvios. Tudo será apurado no decorrer do Inquérito Policial (IPL)”, enfatizou Torres.

A ação contou com o apoio da Casa Militar do Município e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Conforme o tenente William Dias, não é a primeira ação em que o órgão opera em conjunto com a DECCOR, para investigar e punir crimes que lesam o patrimônio público.

“Hoje, mais uma vez, alcançamos êxito com a prisão desses homens que desviavam asfalto da prefeitura de Manaus. Essas 20 toneladas foram desviadas de seu destino, que seria o bairro Alvorada, forçando as equipes a ficarem paralisadas. Além dos R$ 9 mil estimados, temos o dano à população, que teriam as ruas asfaltadas”, acrescentou Dias.

Procedimento – Manuel Valério e Benedito foram autuados por peculato e ao término dos trâmites cabíveis serão levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria