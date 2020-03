PC investiga se Givancir dos rodoviários mandou matar jovens

Uma emboscada que terminou com dois jovens baleados, sendo que um deles morreu, está cercada de mistérios. O crime aconteceu no quilômetro 6 da rodovia Carlos Braga, em Iranduba, na noite de sábado (29). Bruno Guimarães, de 24 anos, mais conhecido como “Ellóa”, morreu a caminho do hospital. Antes de morrer, ele teria falado o nome do mandante do crime. Já “Thelcy” está internada em estado grave.

O principal suspeito de cometer o crime, segundo a família de Bruno, é o presidente Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, que é ex-patrão das vítimas. A delegada do município, Sylvia Laureana, confirmou que a polícia já está no caso e que ele será chamado para depor sobre as denúncias.

Por EM TEMPO