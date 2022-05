PC-AM tenta localizar adolescente que desapareceu no Jorge Teixeira

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção a Crianças e Adolescentes (Depca), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Evelin Santos de Souza, de 12 anos, que está desaparecida desde o dia 24 de fevereiro deste ano, por volta das 20h30, quando saiu da residência do seu pai, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Depca, Elianara de Araújo Santos, 39, informou que, na ocasião do desaparecimento, sua filha estava na casa do genitor dela e saiu do imóvel sem informar a ele para onde iria. Desde então, os familiares não têm mais informações acerca da localização da adolescente.

A delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Evelin que entre em contato com a Depca, por meio do número (92) 99486-4027, ou pelo 100, Disque Direitos Humanos.

A Depca está localizada na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

*Com assessoria