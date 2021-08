PC-AM deflagra Operação Captura em várias zonas de Manaus

Ao longo da sexta-feira (27), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), deflagrou a Operação Captura, que resultou no cumprimento de 18 mandados de prisão e seis de busca e apreensão em nome de indivíduos envolvidos em crimes distintos. Na ocasião, outras duas pessoas foram presas em flagrante e dois adolescentes apreendidos. As prisões ocorreram em várias zonas da capital.

A operação contou com a participação das Delegacias Especializadas em Capturas e Polinter (DECP), em Crimes contra a Mulher (DECCM), em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), além dos 2º, 5º, 11º, 12º, 19º, 20°, 21º, 24º e 30º Distritos Integrados de Polícia (DIPs).

Prisões

Durante a operação, 18 pessoas foram presas em cumprimento a mandados, entre elas: Aelio da Silva Coutinho, Alexandre de Souza Pinto, Anderson Carlos Teles, Bruno França Cândido, Daiane Seixa dos Santos, Eduardo Brito da Silva, Ezequiel Tavares da Silva, Flaviano de Lima Gomes, João Garcia dos Reis, Levi Rodrigues Pinto, Luan Anderson Lima Prestes, Marcos Lima do Nascimento, Mauro Aires dos Santos, Narciso Correa das Santos, Osmaldo Monteiro de Oliveira Junior, Rafael Borges da Costa, Robert Diego Serrão dos Santos e Thiago Cerquinho Memoria.

Segundo o delegado Rodrigo Barreto, titular da 4ª Seccional Oeste, os infratores irão responder por crimes como homicídio, roubo, tráfico de drogas, latrocínio, estupro de vulnerável, estelionato, associação criminosa e descumprimento de medida protetiva.

Na ocasião, Rodrigo de Jesus Oliveira e David Marcos Machado dos Santos, foram presos em flagrante, por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação, durante buscas realizadas na comunidade Cristo Rei, bairro Tarumã-Açu, zona oeste de Manaus. E dois adolescentes também foram apreendidos pelas equipes da Deaai.

“Nos deslocamos até o endereço informado que, segundo denúncias, era utilizado para armazenar veículos roubados. Durante buscas pelo local foi constatado que os veículos já haviam sido removidos e resquícios de substâncias entorpecentes foram encontradas no chão, por este motivo, realizamos buscas nas casas de Rodrigo e David Marcos”, informou o Barreto.

Foram apreendidos em posse do primeiro indivíduo, substância entorpecente com característica de cocaína, R$ 22 em espécie, uma balança de precisão e um caderno com anotações sobre o tráfico. Já na residência de David Marcos, foram encontrados uma arma de fogo calibre 38 com seis munições, além de 43 trouxinhas de substância com aspecto de cocaína.

Procedimentos

Os indivíduos foram encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passaram por audiência de custódia e, após isso, permanecerão à disposição da Justiça. Os adolescentes foram encaminhados para a Deaai, onde passarão pelos procedimentos cabíveis.