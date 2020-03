PC abre inscrições para palestras em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD), informa que a partir da próxima segunda-feira (09/03), estão abertas as inscrições para a participação das palestras “Polícias Públicas para as Mulheres” e Violência contra a Mulher”, que serão realizadas, respectivamente, nos dias 10 e 12 de março deste ano. As palestras serão ministradas pela secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Caroline Braz, e pela deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB).

As atividades fazem parte da programação da Semana da Mulher, realizada pela instituição, sob a coordenação da delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz. De acordo com o investigador José Alberto do Valle, presidente da CCTD, a palestra sobre “Polícias Públicas para as Mulheres”, será ministrada pela secretária da Sejusc, Caroline Braz, e ocorrerá no dia 10 março, das 10h às 12h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV), localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Ainda conforme José Alberto do Valle, a segunda palestra será ministrada pela deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), na próxima quarta-feira (12/03), das 14h às 16h, no prédio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), situada na rua Recife, conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

“As palestras terão duração de duas horas e serão direcionadas ao público em geral. No decorrer da programação, serão emitidos certificados valendo horas complementares para as pessoas que estiverem presentes. Os interessados devem realizar a inscrição diretamente na sede da CCTD, que está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital”, explicou o investigador.

*Com informações da assessoria