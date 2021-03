Pazuello pede demissão do Ministério da Saúde

O presidente Jair Bolsonaro discute a substituição do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A informação é da CNN Brasil.

A troca teria sido um dos temas do encontro do presidente com ministros da ala militar na noite deste sábado. Estiveram no encontro Braga Neto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Fernando Azevedo (Defesa) e o próprio Pazuello.

Há uma avaliação de que a mudança da estratégia do governo em relação à pandemia — o foco agora na vacinação — seria coroado com uma troca no ministério. Segundo interlocutores do presidente, isso deve ocorrer nos próximos dias.

Pazuello está no comando da pasta desde junho de 2020, quando assumiu o posto interinamente. Ele foi empossado efetivamente quatro meses depois.

A ideia é que o substituto não seja um político, mas sim um profissional ligado à saúde.

Os nomes dos médicos cardiologistas Ludhmilla Hajjar e Marcelo Queiroga despontaram como possíveis sucessores. Segundo apurou a CNN, Hajjar está em Brasília nesta tarde para se reunir com o presidente. (UOL)