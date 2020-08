Paulo Onofre assume PDT de Iranduba

Iranduba (AM) – Após várias reuniões ocorridas entre o Presidente estadual do PDT-AM, Hissa Abrahão, e o Movimento ação da Mulher Trabalhista (AMT), o consenso para que o filiado Paulo Onofre assumisse o diretório municipal do partido em Iranduba.

Segundo o Presidente estadual da sigla no Amazonas: “após o consenso, entendemos que o filiado é pessoa mais preparada e capacitada para assumir a tarefa de nortear o partido no município de Iranduba”.

O novo presidente municipal de Iranduba agradeceu a confiança depositada por Hissa Abrahão e pelo movimento da ação das mulheres trabalhistas. “Agradeço a confiança para a reconstrução do PDT em Iranduba, sei que vai ser um trabalho árduo, as vésperas da eleição, iremos nos reunir para ver os possíveis candidatos a vereadores com foco na renovação, queremos priorizar jovens candidatos e me comprometo a trabalhar baseado na ideologia, pautado sempre segundo os princípios partidários”, disse.