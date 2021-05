Paulo Gustavo comprou R$ 500 mil em oxigênio para Manaus, diz amiga

Uma das melhores amigas do ator Paulo Gustavo, a diretora Susana Garcia afirmou, em publicação no Instagram, que o ator doou R$ 500 mil em oxigênio para Manaus.

Paulo Gustavo faleceu nesta terça-feira (4), mais uma das mais de 410 mil vítimas da Covid-19 no País. Ele teve duros dois meses de internação mas não resistiu às complicações da doença. Em uma emocionada publicação, Susana Garcia, que dirigiu os dois últimos filmes do ator – Minha Mãe é Uma Peça 3 é Minha Vida em Marte -, contou que Paulo Gustavo se solidarizou com a população de Manaus, que viveu uma crise de abastecimento de oxigênio no início do ano.

“E na crise em Manaus você enviou 500 mil reais para compra de oxigênio e nunca divulgou nada. Lembro um dia, antes de você ser intubado, que você me disse que estava sentindo muita falta de ar, mesmo com cateter de oxigênio, e que você estava feliz de ter comprado oxigênio para as pessoas”, relatou a diretora, que também é médica, na publicação. (A Crítica)