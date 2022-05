Paulo Dantas e Wanderley Neto são eleitos governador e vice de Alagoas

A Assembleia Legislativa de Alagoas elegeu neste domingo (15) o novo governador, Paulo Dantas, e o vice José Wanderley, ambos do MDB, que ficam no cargo até o final do ano em um governo tampão.

Dantas e Neto tiveram 21 votos dos 25 deputados estaduais que compareceram à sessão enquanto as demais chapas receberam apenas um voto cada. Dois parlamentares não apareceram e houve um voto em branco.

A necessidade do governo tampão se deveu à renúncia do ex-governador Renan Filho para disputar vaga no Senado, uma vez que já não havia vice-governador. Luciano Barbosa deixou o cargo em 2020, quando foi eleito prefeito de Arapiraca.

A transmissão do cargo do governador em exercício e presidente do Tribunal de Justiça de AL, Klever Loureiro, ao governador eleito ocorre ainda neste domingo.

*Com Diário do Poder