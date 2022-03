Pauini completa 66 anos e Omar reforça compromisso por mais investimentos

No último ano, o parlamentar, que é o coordenador da Bancada do Amazonas no Congresso Nacional, destinou quase R$3 milhões à cidade

A população de Pauini comemorou ontem (19) o 66º aniversário de independência de seu território. Com desafios econômicos e ambientais que demandam uma atuação séria dos representantes no legislativo federal, o município tem buscado por melhorias. Só no último ano, o senador Omar Aziz (PSD-AM) aprovou aproximadamente R$ 3 milhões em emendas parlamentares voltadas para a saúde e infraestrutura do município, reforçando o compromisso em diminuir as desigualdades das cidades do interior do Amazonas.

Dados oficiais do Senado Federal mostram que, em 2021, Omar destinou R$ 800 mil em emendas parlamentares para a atenção básica da saúde de Pauini, além de outros R$ 2 milhões voltados à infraestrutura urbana. O levantamento, que pode ser realizado por qualquer cidadão no portal do Senado, aponta que o recurso foi aplicado pela Prefeitura de Pauini na pavimentação, drenagem e sinalização de importantes ruas do município.

Para o senador Omar, os principais problemas enfrentados pelos mais de 20 mil pauinienses são comuns aos municípios da mesma região 一 como Boca do Acre, Envira, Lábrea e Itamarati 一 que por conta da distância da capital amazonense, acabam muitas vezes negligenciados pelo poder público. Batizada com o mesmo nome do principal rio que faz afluência com o Purus, Pauini já foi a principal rota do fluxo migratório dos seringueiros que vieram trabalhar na produção de borracha. Mas, hoje, a principal atividade econômica local é a agricultura e a pecuária familiar.

“Em toda minha trajetória política, sempre tive um carinho muito grande por Pauini. Já estive inúmeras vezes na cidade como Governador do Amazonas, levando investimentos, sempre incluindo o município nos pacotes de obras. Como senador, minha preocupação é lutar pelos interesses das famílias do interior e aprovar recursos que beneficiem diretamente aqueles que mais precisam”, reforça Omar.

Localizado ao sul do Amazonas, Pauini está situada à margem esquerda do Rio Purus, com distância de 915 km em linha reta e 2.115 km por via fluvial de Manaus. O município depende basicamente da agricultura de subsistência e de repasses do governo federal e estadual, além de uma produção bovina que abastece o mercado local.

