Pauini celebra 65 anos com nova gestão comprometida em resgatar o desenvolvimento

Nesta sexta-feira, 19, o município de Pauini (a 923 km) celebra 65 anos de emancipação. Pauini iniciou 2021 sob nova gestão, que tem à frente o prefeito Renato Afonso (PSD) e o vice Paulo Souza (PL), conhecido como “Paulo da Gasolina”, eleitos no último pleito. Esta semana, Renato Afonso fez uma peregrinação em órgãos públicos estaduais, levando as demandas da cidade e buscando soluções para os entraves deixados pela administração anterior.

“Recebemos um município quebrado financeiramente e com muitas irregularidades, começando pelo vencimento do Cadastro Único de Convênios (CAUC), impossibilitando a prefeitura de receber recursos de qualquer natureza, vários parcelamentos fiscais, dívidas com Amazonas Energia, INSS, Bradesco, fornecedores, etc. Um começo difícil, mas, graças a Deus estamos ajustando essa documentação e já tivemos sinalizações importantes de órgãos públicos do estado, que deverão nos ajudar nessa empreitada de trazer de volta o desenvolvimento para Pauini”, destaca o prefeito Renato Afonso.

Durante a semana, o gestor teve reunião com o titular da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), Luís Fabian, e a Secretária de Educação do Interior, Ana Maria Araújo; o Secretário Executivo Adjunto de Atenção ao Interior, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Cássio Espírito Santo; a Delegada Geral, Emília Ferraz, e o chefe do Comando Geral da Polícia Militar, Coronel Norte; o titular da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), Petrúcio Magalhães; além do superintendente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no Amazonas, Wenderson Monteiro.

Recursos de Emendas vão garantir melhorias ao município, como por exemplo, cobertura de ginásio, reformas de escolas e a construção de ginásio na comunidade Vila Céu do Mapiá; mais estrutura para a área de saúde, uma das prioridades da nova gestão; melhorias na segurança pública, começando pelo aumento do efetivo; incentivo ao setor primário com suporte técnico e linha de crédito para os produtores, além da aquisição de um caminhão e casas de farinha; e, a construção de poços artesianos, que atenda tanto a sede, quanto à zona rural.

O prefeito Renato Afonso cumpre agenda na capital acompanhado dos vereadores Juvenil Souza (Solidariedade), presidente da Câmara, e Jair Albuquerque (PP), além do deputado Adjuto Afonso (PDT). Renato Afonso e Adjuto Afonso são filhos de Sebastião Afonso, já falecido, que foi prefeito de Pauini por três mandatos, deixando um legado de desenvolvimento no município, que não foi levado adiante pelas gestões posteriores. Um dos compromissos de Renato Afonso é resgatar esse desenvolvimento em todos os setores do município.

A Prefeitura de Pauini vem realizando ações itinerantes, principalmente na zona rural, que tem áreas afetadas pela cheia do rio. São ofertados atendimentos médicos, testagem rápida para Covid-19, entregas de máscaras, álcool em gel, preservativos, medição de temperatura, entrega de medicamentos mediante prescrição médica, além da entrega de cestas básicas para as famílias atingidas pela enchente, assim como ações para abrigar essas pessoas em locais seguros.