Pastor Valdiberto Rocha diz ser natural que política e religião caminhem juntas

O presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas (Omeam), Pastor Valdiberto Rocha, concedeu entrevista exclusiva para o Portal Blog da Floresta e comentou dentre outras coisas a relação de política e religião que tem se estreitado cada vez mais no âmbito da disputa eleitoral brasileira.

Valdiberto Ribeiro Rocha pastoreia a mesma igreja há 30 anos e tem a missão de organizador da Marcha para Jesus desde a sua primeira edição, 28 anos atrás. Durante toda a sua caminhada tem se notabilizado por defender pautas que busquem um maior envolvimento sociopolítico da comunidade evangélica.

“Eu sou cristão, crente da Igreja Quadrangular há 47 anos, tempo em que nossa igreja está no estado do Amazonas. Veja, nós temos uma fundadora, ou seja, uma mulher, então na Igreja Quadrangular as mulheres têm espaço, são pastoras, não são só esposas de pastor”, explicou o Pastor Valdiberto.

O Pastor conta que na Igreja do Evangelho Quadrangular existe um departamento de cidadania e de parlamento dentro da escola bíblica dominical para que os fiéis possam aprender a exercer a sua cidadania da melhor maneira possível e perceber que sim, política e religião podem andar juntas. O Pastor reforça ainda a importância de respeitar opiniões diferentes.

“Ora, se o pastor lá está dizendo que “política é do diabo, que político não entra na minha igreja e que político não sobe no meu púlpito” não será eu, só porque eu sou presidente da Omeam, que vou dizer que ele está equivocado, cada um tem as suas convicções”, pondera o Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular

O Pastor vê com naturalidade, inclusive, a escolha de representantes políticos por parte das diversas comunidades evangélicas para defender a causa cristã que, segundo ele, tem sido atacada frequentemente através de projetos de lei que estão em desacordo com os princípios bíblicos.

“Todos os segmentos da sociedade estão se organizando, são os enfermeiros, são os médicos, são os taxistas, porque não as igrejas? Se as igrejas acham que devem se organizar e eleger seu representante como vereador, ou como deputado estadual, federal, ou senador, quem sabe até prefeito, enfim, porque não?”, pondera em tom de reflexão.

Apesar disso, segundo o Pastor Valdiberto, independente de quem saia vencedor nas eleições desse ano o resultado das urnas deve ser respeitados e não há que se brigar por isso.

“Se o seu candidato ganhou, parabéns, se o seu candidato não ganhou, aí nós estamos de baixo de Romanos, capitulo 13, que nos ensina sobre o fato de “toda autoridade é constituída por Deus”. Nosso país é democrático e imaginamos que Deus quis assim e assim a gente tem que respeitar”, analisa o Pastor Valdiberto Rocha.

Talvez ainda seja difícil imaginar um mundo em que não se brigue nem por política e nem por religião, mas que elas podem andar juntas, segundo o Pastor Valdiberto Rocha, sim, elas podem.

REPORTAGEM: Luciano Lima