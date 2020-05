Pastor Valdemiro Santiago poderá ser investigado por estelionato

O procurador Wellington Saraiva pediu ao Ministério Público de São Paulo que denuncie o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, o pastor Valdemiro Santiago. O motivo da denúncia seria por suposta prática de estelionato, após o pastor ter prometido uma falsa cura ao coronavírus por meio de sementes que eram vendidas por ele.

Na notícia-crime que foi encaminhada ao MP, o procurador diz que o ato não se encaixa como prática religiosa, já que envolve a comercialização de produtos.

“Não se trata de relação mística com as vítimas, mas de contrato sinalagmático. Não bater ter fé nem ser seguidor do noticiado. Não se admitem casos de fiéis sem condições econômicas, ainda que plenos de fé, receberem o produto. As sementes só serão entregues àqueles que exibirem o comprovante do pagamento”, diz o ofício.

O ofício também aponta para o uso de influência religiosa e da mística da religião para obter vantagem pessoal. Agora, cabe à Promotoria de São Paulo a investigação do caso.

Por ISTOÉ