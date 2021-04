Passageiros registram colisão de embarcações no lago de Tefé nesta sexta

Na manhã desta sexta-feira (9), duas canoas foram atingida por uma embarcação tipo ferryboat chamada Leão de Judá V quando atravessavam o lago de Tefé (distante 522km de Manaus).

Segundo testemunhas que filmaram o episódio, as embarcações menores eram ocupadas por duas pessoas, sendo que uma delas transportava mercadorias. O comandante do Leão de Judá V tentou desviar e alertar para evitar a colisão, mas não logrou êxito e acabou batendo contra as embarcações. Os danos foram apenas materiais.

Veja o momento do acidente:

Ao tomar conhecimento do acidente, a Capitania dos Portos informou seria aberto um inquérito para apurar o que teria ocasionado o acidente.