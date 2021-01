Passageiro é picado por escorpião durante voo da Gol

Um passageiro de um voo entre Campinas (SP) e Fortaleza (CE) foi picado por um escorpião dentro do avião na noite desta sexta-feira (8). O caso foi confirmado pela companhia aérea neste sábado (9). De acordo com a Gol, o cliente foi atendido por equipe médica após o pouso no aeroporto da capital cearense e, sem apresentar sintomas, foi liberado.