Passageira reclama de calor e abre porta de emergência de avião

Uma passageira protagonizou recentemente uma cena insólita em avião de companhia aérea da Ucrânia. Reclamando de calor excessivo a bordo, a mulher abriu uma porta de emergência e foi até uma das asas da aeronave.

O Boeing 737-86N da Ukrakine International Airlinestinha acabado de aterrissar no aeroporto de Boryspil, em Kiev (Ucrânia), vindo de Antalya (Turquia).

Depois de “pegar um pouco ar fresco”, como ela argumentou, a passageira voltou para o interior da aeronave, onde o marido e os seus filhos a esperavam, contou o “Sun”. A família regressava de férias.

O piloto chamou que a polícia. Agentes interrogaram a passageira, que confirmou que o seu ato fora provocado pelo excesso de calor. Exame mostrou que ela não estava embriagada ou sob efeito de droga.

Classificada como “mau exemplo” para filhos e outros passageiros, a mulher entrou em uma linha de pessoas proibidas de voar com a Ukraine International Airlines.

Assista:

Woman went on a walk on the wing as she rushed to disembark plane pic.twitter.com/MwzRHUvWxG

— The Sun (@TheSun) September 1, 2020