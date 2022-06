Partido Novo devolve R$ 87,7 milhões do Fundo Eleitoral

O Partido Novo cumpriu a promessa e devolveu o montante de R$ 87,7 milhões do Fundo Eleitoral, a legenda foi a única que rejeitou o dinheiro público reservado para financiar a campanha das Eleições 2022.

A formalização da renúncia ocorreu nesta quinta-feira (02), por meio da entrega de um ofício a secretaria-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desta forma o dinheiro público retorna aos cofres da União.

Durante coletiva de imprensa, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro afirmou que se for somadas as quantias de 2018, 2020 e 2022, o partido já devolveu cerca de R$ 125 milhões. ” Dinheiro do pagador de impostos, que agora volta para o Tesouro Nacional para ser aplicado em políticas públicas”.

O feito da sigla foi anunciado nas redes sociais.

COERÊNCIA NÃO TEM PREÇO! Enquanto instituição, somos contrários ao financiamento eleitoral público, pois a prática dá mais poder aos caciques partidários, desperdiça dinheiro do cidadão, abre brechas para a corrupção e dificulta a renovação política. — NOVO 30 (@partidonovo30) June 2, 2022

O prazo estipulado para que os partidos políticos comunicassem ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a renúncia aos recursos terminou ontem.

Agora o TSE tem até o dia 16 de junho para divulgar quanto cada partido vai receber do Fundo Eleitoral, que nesse ano gerou muita polêmica com a provação pelo Congresso Nacional do montante de R$ 4,9 milhões.

*Com Diário do Poder