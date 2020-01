Parte de flutuante afunda após forte banzeiro no Rio Negro

Por volta das 17h da tarde deste sábado (11), em Manaus, parte de uma estrutura do complexo de flutuantes do Abaré, bar situado na lagoa do Tarumã, em Manaus, afundou após ser atingida por um forte banzeiro. O caso não deixou nenhum ferido.

Segundo o proprietário do estabelecimento, Diogo de Vasconcellos, cerca de 15 pessoas estavam na área onde ficam instalados bangalôs, dentro do flutuante – espécie de casa sob as águas, tradicional no Amazonas – no momento que a estrutura começou a afundar. “Tivemos um incidente. Um dos nossos flutuantes, depois de um banzeiro, começou a subir água. E encostou no fundo, porque aqui é raso. Já estamos fazendo tudo para tirar ele” anunciou, inicialmente, por meio de rede social. Em entrevista ao G1, Diogo explicou que a estrutura foi tomada pela água em cerca de 30 segundos. Tempo em que clientes foram retirados com segurança e equipe atuou para remover móveis e partes da estrutura. “Tinha umas 15 18 pessoas em cima. Imediatamente começamos a tirar as pessoas de lá. Em coisa de 30 segundos a flutuação foi afundado. É muito raso ali, então foi rápido, já tínhamos tirado todo mundo. A equipe e até clientes se mobilizaram nessa hora e agora tudo está bem. Agora é fazer os reparos”. Uma embarcação da capitania chegou ao local por volta das 17h20 para acompanhar o incidente. FONTE: G1