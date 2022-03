Parque Cidade da Criança terá ação de multivacinação hoje

A Prefeitura de Manaus realiza, neste domingo, 20/3, das 9h às 16h, uma grande ação para atualização da caderneta de vacinação, no Parque Cidade da Criança, localizado na rua Castro Alves, nº 100, bairro Aleixo, para crianças de 0 a 14 anos. Para receber esse público, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Distrito de Saúde (Disa) Sul, em parceria com a coordenação do parque, organizou uma programação especial com atividades recreativas, gincanas, sessões de cinema, brincadeiras e personagens infantis com o grupo Metamorfose.

Estarão disponíveis 15 tipos de imunobiológicos, incluindo a imunização contra o HPV para meninos e meninas, além da vacina contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. Também poderá ser solicitada a Declaração do Cartão de Vacinação atualizado.