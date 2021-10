Parlamentares se solidarizam com Contarato, após post homofóbico contra ele

Parlamentares saíram em defesa do senador Fabiano Contarato (Rede-AP) nas redes sociais e lhe prestaram solidariedade, depois que uma postagem em tom homofóbico do empresário Otávio Fakhoury foi exibida na sessão desta quarta-feira da CPI da Covid. Contarato, que é homossexual, pediu que a Polícia Legislativa do Senado apure se Fakhoury cometeu o crime de homofobia com a publicação. Antes, porém, o senador fez um discurso de desabafo, o que motivou as mensagens de “força” e “coragem” dos colegas. O termo “Contarato” é o mais comentado no Twitter, com mais de 12 mil menções.

Visivelmente emocionado em seu discurso, Contarato pediu respeito e condenou a atitude de Otávio Fakhoury. O senador também fez questão de citar seus dois filhos e seu esposo, ao dizer que tem “muito orgulho” de sua vida, cuidando de sua família. Em seguida, exigiu um pedido de desculpas “a toda população LGBTQIA+”.

A reação veio depois que, no Twitter, Fakhoury usou um erro de grafia de Contarato, que empregou a palavra “fragrancial” em vez de “flagrancial”, para fazer um ataque homofóbico contra o senador.

vale a pena assistir na íntegra o discurso do @ContaratoSenado contra o bolsonarista homofóbico (ops, pleonasmo) pic.twitter.com/zKFg0sNWMx — cynara menezes (@cynaramenezes) September 30, 2021

Em seu perfil nas redes sociais, Fabiano Contarato voltou a se manifestar.

“Expus minha família e minha vida para que outras famílias LGBT não sofram o que sofremos. Fiz esse desabafo na CPI hoje diante do depoente que me agrediu. Homofobia é crime! Aprendi com meus pais a respeitar as pessoas. Orientação sexual não define caráter”, escreveu o senador.

Em solidariedade, senadores e deputados também se manifestaram pelas redes sociais. O deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) classificou a fala de Contarato como “histórica”. Já o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), exaltou Contarato como um “profissional exemplar e um ser humano iluminado”, afirmando não haver justificativas para “tanto ódio e preconceito”.

Para a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), o senador “expõe faceta desumana de Otávio Fakhouri através da exposições de posts homofóbicos dirigidos ao parlamentar”. A também deputada Erika Kokay (PT-DF) prestou solidariedade a Contarato e classificou como “covarde” a atitude do empresário.

O deputado federal Bonh Gass (PT-RS) também ressaltou a coragem de Contarato, a quem mandou um “abraço fraterno”. Paulo Pimenta (PT-RS), também deputado federal, prestou solidariedade ao “ataque rasteiro sofrido” pelo senador. (AGÊNCIA O GLOBO)