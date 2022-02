Parlamentares repercutem protesto de funcionários do Hemoam

A Sessão desta quarta-feira (16), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), foi palco de um protesto dos funcionários temporários contratados pelo Regime de Direito Administrativo (RDAs), que trabalham na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) e estão sem receber desde dezembro. Além disso, os parlamentares denunciaram a fraude nos medidores da concessionária Amazonas Energia.

O deputado Wilker Barreto (sem partido) denunciou a falta de pagamento de direitos trabalhistas de parte dos RDAs que trabalham no Hemoam, por parte do Governo do Estado. Saudando os manifestantes que ocuparam as galerias do plenário Ruy Araújo, o parlamentar afirmou que a denúncia é grave. “Estão em fevereiro e não receberam nem um centavo. É um absurdo que quase duzentas famílias sem receber o salário. Começaram 1º de dezembro e não têm perspectivas de receber. É um calote oficial”, denunciou.

A deputada Therezinha Ruiz (PSDB) demonstrou solidariedade aos profissionais de saúde presentes na galeria e agradeceu o trabalho na linha de frente do combate à Covid-19. “Sempre fui favorável ao diálogo, ao entendimento. Levaremos as reivindicações ao Governo e creio que serão atendidas”, solidarizou-se.

Em seu pronunciamento, a deputada Joana Darc (PL) colocou-se à disposição para se reunir com o secretário de Saúde, Anoar Samad, e tentar uma solução em conjunto para os profissionais de saúde.

Após o deputado Sinésio Campos (PT) ligar para o secretário de saúde, o gestor da SES falou pelo telefone com os parlamentares e explicou que a Secretaria de Fazenda emitirá uma folha suplementar para o pagamento dos atrasados. “Era uma questão processual, de falta de documentação e, por determinação do governador, isso será resolvido e todos receberão”, afirmou Amad.

Medidores de Energia

O vice-presidente da Aleam, deputado Carlinhos Bessa (PV) repercutiu a notícia de que o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) vistoriou medidores de consumo de energia da concessionária Amazonas Energia e constatou irregularidades em cobranças a mais nas contas dos consumidores. De acordo com o parlamentar, quando um cliente frauda os contadores de energia, a empresa cobra uma multa pesada, o que não acontece no sentido inverso. “A maior prova do crime praticado por essa empresa são esses trinta medidores adulterados. Quantos medidores no interior estão cobrando a mais?”, questionou.

Para Joana Darc (PL), a Comissão Parlamentar de Inquérito da Amazonas Energia está surtindo efeito. “Que possamos levar a CPI à zona Rural de Manaus, por conta dos apagões diários de energia. Precisamos ir até a população ouvir os relatos, coloco meu mandato à disposição para irmos até a comunidade Nossa Senhora de Fátima reunir com todos os descontentes”, finalizou.