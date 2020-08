Parintins libera viagens com 100% da capacidade e flexibiliza medidas

O município que contabilizou 3.584 infectados e 102 mortes até o último domingo (9), segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), flexibilizou medidas após o prefeito de Parintins em exercício, Tony Medeiros, assinar decreto que também permite viagens fluviais e aéreas com 100% da capacidade de passageiros

O decreto municipal alterou o toque de recolher das 0h às 5h da manhã do dia seguinte, o horário anterior era das 22h às 5h, que permitia também a reabertura de bares até o horário do toque de recolher, atuando com 50% da capacidade do local, disponibilizando álcool em gel e exigindo uso de máscara para o acesso.

Este decreto mantém a proibição de atividades esportivas coletivas e realização de festas ou eventos públicos. As medidas valem até o dia 22 de agosto.

Transportes

No dia 10 de julho, foram autorizados somente 70% da capacidade de pessoas viajando no município. O objetivo é retomar de forma gradativa as atividades sociais e econômicas do município.

A decisão foi baseada nos dados apresentados pela Vigilância em Saúde que indicaram a diminuição de positivados pelo novo Coronavírus no município.

Desta vez, o comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins deliberou a liberação de viagens fluviais e aéreas com 100% da capacidade de passageiros, sem a necessidade de autorização do município.

