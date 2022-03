Parintins entra em ‘situação de atenção’ devido cheia do Rio Amazonas

Nesse estágio, a cota do rio se encontra acima da média do nível considerado normal. (Foto: Reprodução)

Em Parintins, o avanço da cheia volta a causar preocupação no município. Nos últimos dias, o Rio Amazonas apresentou um ritmo acelerado na subida das águas e o município já está em situação de atenção.

Os pescadores Luís Lopes e Francinaldo Pereira agora pescam em uma área da orla de Parintins onde, há uma semana, eles estacionavam um triciclo.

De acordo com o monitoramento da Defesa Civil, voltou a ficar acelerado o ritmo de subida das águas. Nesta segunda-feira (28), o Rio Amazonas alcançou a marca de 7,81 metros – um aumento de 4 centímetros na comparação com o dia anterior.

O município já entrou para o status de ‘situação de atenção’ para a Defesa Civil estadual. Nesse estágio, a cota do rio se encontra acima da média do nível considerado normal, e a orientação é para autoridades se organizarem e manterem atualizados os planos de contingência para ajudar famílias que podem vir a ser afetadas.

Com base na previsão do tempo, está sendo esperado um volume elevado de chuvas para o trimestre de março a maio na região do baixo Amazonas.

*Com g1